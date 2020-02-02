Доминик Тим — Новак Джокович: прогноз «Чемпионата» на матч финала Australian Open

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч Доминик Тим — Новак Джокович в финале Australian Open 2020.



Ставка: тотал больше 3.5 сета за 1.70.



«На пути к финалу Джокович отдал соперникам лишь один сет. Тим на нынешнем Australian Open проиграл уже пять партий. В сумме австриец провёл на корте на 541 минуту больше серба, притом что Новак провёл свой полуфинал в четверг, а Доминик рубился со Зверевым в пятницу.



С другой стороны, Тим находится в потрясающей физической форме. С коэффициентом 1.70 мы проверим тотал сетов больше 3.5. Джокович постарается не дать поднять голову своему оппоненту, но Доминик уже достаточно опытен и обладает бойцовскими качествами.



В последние сезоны австриец стал, пожалуй, самым неудобным соперником для Джоковича. В 2018 году Тим переиграл серба в Монте-Карло со счётом 2:1, однако трудности для Ноле только начинались. В прошлом сезоне Джокович еле-еле дожал Тима на двух тай-брейках в Мадриде, а затем уступил австрийцу на «Ролан Гаррос» в сумасшедшем триллере в пяти партиях и также был бит на Итоговом турнире в Лондоне. Доминик взял три из последних четырёх матчей с одним из величайших теннисистов в истории.



Джокович хорош, но именно Тим сейчас чуть ли не лучше всех в мире умеет противостоять сербу. Ноле остаётся фаворитом при любых раскладах, однако австриец будет цепляться за каждый шанс. Разгрома в финале ожидать не стоит. Для очередного «шлема» сербу придётся попотеть».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Доминик Тим — Новак Джокович. Прогноз: Ноле завозится с самым неудобным соперником В прошлом сезоне Тим одолел Джоковича на Ролан Гаррос и на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.