«Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз Владимира Дехтярёва на матч НХЛ 2 февраля

Известный спортивный комментатор и бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярёв дал прогноз на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного сезона НХЛ.



Ставка: ИТБ 2.5 шайбы «Питтсбурга» за 1.50.



«Эта игра в представлении не нуждается, это в какой-то степени уже классика НХЛ. Понятно, что огромное внимание будет приковано к этой встрече — Кросби против Овечкина, Малкин против Овечкина.



Давайте сразу обратимся к БК «Фонбет» и попробуем сделать ставку на эту встречу. Я предлагаю сделать ставку на то, что «Питтсбург» забросит в этой встрече минимум три шайбы. Атака у «Питтсбурга» просто великолепная, а у «Вашингтона» есть проблемы в обороне. Думаю, что «Питтсбург» этим может воспользоваться.



Это противостояние выходит за рамки обычного матча чемпионата. Мы помним серии плей-офф между этими командами. Думаю, что мы увидим отличный, классный хоккей.



Стоит отметить, что у «Вашингтона» в последних матчах существуют проблемы в обороне. Неважно, кто будет стоять на воротах — Холтби или Самсонов. Здесь речь идёт о системной игре в обороне, которая даёт сбои, чем «Питтсбург» и воспользуется».



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«Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз: Овечкин, Кузнецов, Малкин и Кросби выдадут матч недели Лидер НХЛ встречается с третьим клубом Восточной конференции. Будет жарко.