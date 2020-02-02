«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч английской Премьер-лиги

Комментатор английского и российского футбола Денис Казанский дал прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».
Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 гола за 2.47.
«Ключевая игра тура. У «Сити», думаю, будет опять весёлый матч. «Горожане» на выезде забивают 23-й матч подряд. «Тоттенхэм» на своем поле играет мощно, но дома «шпоры» пропускают регулярно: в 10 матчах из 12 обязательно что-то залетало.
«Шпоры» дома не только пропускают регулярно, но и забивают. В этой встрече жду много голов. Моя ставка — обе забьют и тотал больше 3.5 гола. Это может доехать. Очень хороший показатель забитых мячей у «Тоттенхэма» дома и у «Сити» в гостях».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 2 февраля 2020
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 1 февраля 2020
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00