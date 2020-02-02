«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч английской Премьер-лиги

Комментатор английского и российского футбола Денис Казанский дал прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».



Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 гола за 2.47.



«Ключевая игра тура. У «Сити», думаю, будет опять весёлый матч. «Горожане» на выезде забивают 23-й матч подряд. «Тоттенхэм» на своем поле играет мощно, но дома «шпоры» пропускают регулярно: в 10 матчах из 12 обязательно что-то залетало.



«Шпоры» дома не только пропускают регулярно, но и забивают. В этой встрече жду много голов. Моя ставка — обе забьют и тотал больше 3.5 гола. Это может доехать. Очень хороший показатель забитых мячей у «Тоттенхэма» дома и у «Сити» в гостях».



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