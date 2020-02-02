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Супербоул-2020: кто и когда играет, во сколько начало, какие ставки и прогнозы букмекеров

Супербоул-2020: кто и когда играет, во сколько начало, какие ставки и прогнозы букмекеров
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3 февраля во Флориде (США) состоится Супербоул-2020 — решающая игра Национальной футбольной лиги в сезоне-2019/2020. Начало запланировано на 02:30 мск.

В этом году в решающем матче сойдутся лучшая команда Национальной футбольной конференции «Сан-Франциско Форти Найнерс» и лучший клуб Американской футбольной конференции «Канзас-Сити Чифс».

В прямом эфире матч Супербоула-2020 «Канзас-Сити» — «Сан-Франциско» покажет телеканал Viasat Sport. Кроме того будут доступны платные трансляции на NFL Game Pass и Foxsports.

По оценке букмекеров, фаворитом матча будет «Канзас-Сити», поставить на победу которого предлагается с коэффициентом 1.77. Итоговый успех «Сан-Франциско» идёт в букмекерских конторах с коэффициентом 2.09.

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