«Металлург» — «Авангард»: прогноз Владимира Дехтярева на матч КХЛ

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярев дал прогноз на матч «Металлург» Мг — «Авангард» в рамках регулярного сезона КХЛ.



Ставка: «Авангард» забросит минимум 3 шайбы за 2.25.



«Сразу обращаясь к ФОНБЕТ, выбираю ставку на то, что «Авангард» забросит больше 2,5 шайбы.



Для этого есть все основания. У «Металлурга» не лучшим образом играет оборона. Никогда команда не славилась сильной игрой в защите. Вратарская линия «Магнитки» действует не лучшим образом. Не всегда получается спасать. Как раз оборона «Металлурга», которая дает сбой, даст «Авангарду» шанс удачно сыграть в атаке.



Плюс, нападение «Авангарда» мы видели в матче с «Барысом». Много неиспользованных возможностей, догоняли, пытались отыграться, но в целом атака «Авангарда» действует хорошо. В матче с «Металлургом» также стоит ждать активности, тем более что соперники давние, у которых «хорошие» отношения.



В данной ситуации, я думаю, что команды покажут классный и хороший хоккей, при этом «Авангард» забросит больше 2,5 шайбы», — сказал Дехтярев.



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