«Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Автомобилиста» в основное время за 2.55.



«В предыдущем туре новосибирцы дома не столько обыграли, сколько умучили минское «Динамо», но по итогам того матча создалось впечатление, что сибиряки играли, что называется, на прямых ногах. Стараясь сохранить побольше сил для следующей игры, которая выглядела куда более серьёзной.



«Автомобилисту» же в предыдущем туре было не до экономии сил. «Магнитка» хоть и болтается «в трюмах» Восточной конференции, но всегда и для всех является серьёзным соперником. Вот и пришлось «автомобилистам» помучиться, забросив победную шайбу на последней минуте матча.



Нынче новосибирцы и свердловчане соседи по турнирной таблице. Правда, соседи не такие, которые запросто меняются местами. «Сибири» дотянуться до «Автомобилиста» тяжеловато, и, похоже, четвертьфинал между этими соперниками выглядит всё более неизбежным. В этом сезоне сибиряки играют с уральцами достаточно успешно и выиграли оба «междусобойчика». Но мне почему-то кажется, что на этот раз «Автомобилист» возьмёт реванш. Всё-таки он выглядит основательнее.



Поэтому прогнозирую гостевую победы екатеринбуржцев с минимальной разницей в счёте, но в основное время», — сказал Лебедев.



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