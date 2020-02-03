«Спартак» — СКА: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» примет СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск.



СКА после паузы на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ начал с обидного поражения от ЦСКА (2:3): равная игра, дважды лидировали в счёте, но проспали дебют третьего периода, получили две быстрые шайбы, а отыграться у действующего чемпиона Кубка Гагарина редко кому удаётся.



Зато потом результаты наладились. Одержаны четыре победы подряд с общим счётом 17:7, хотя среди соперников были и крайне опасные клубы. Вдобавок ко всему ЦСКА оступился в Хабаровске. Шансы выйти на первую строчку в турнирной таблице Запада невысоки, всё же при двухочковой системе пять баллов форы — это много. Однако навязать борьбу и оказать на красно-синих дополнительное давление вполне реальноно.



Для этого нужно пересилить себя и снять проклятие Олега Знарка. Бывший главный тренер СКА уже трижды в нынешнем сезоне брал верх над подопечными Алексея Кудашова. При этом до овертайма «армейцы» дотерпели лишь однажды, в самом первом случае (2:3 ОТ).



А вот два последующих поединка завершились за 60 минут. Оба раза красно-белые забросили по три шайбы, чего с лихвой хватило для успеха (3:2, 3:1). Четвёртое поражение от Знарка из четырёх возможных определённо не добавит Кудашову веса в глазах руководителей клуба.



Потому ожидаем от гостей максимальной мотивации и злости. «Спартак» и сам сейчас будет в заведённом состоянии, поскольку после трёх побед получил 0:4 в дерби с московским «Динамо». Игра не была безнадёжной, но при 0:1 Денис Кокарев не стал бросать в пустые ворота, после чего бело-голубые тут же забили второй гол.



Знарок умеет проводить работу над ошибками и доводить до игроков свои установки. Москвичи точно не станут для противника лёгкой добычей, но в целом СКА в последнее время выглядит симпатично. После третьего поражения от «Спартака» добыты семь побед при близком поражении от ЦСКА.



Голов вряд ли будет много, обе команды знают толк в обороне. Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 1.99, а также ИТМ 2 шайбы «Спартака» за 1.80. Поставьте на это и получите бонус до 10000 рублей!

«Спартак» — СКА. Прогноз: Кудашов снимет проклятье Знарка с четвёртой попытки Три предыдущих матча в сезоне остались за красно-белыми.