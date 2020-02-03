«Сампдория» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 22-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Сампдория» — «Наполи».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.00.



«Гаттузо в прошлом туре приятно удивил — «Наполи» обыграл «Ювентус». Да, это был домашний матч, но Дженнаро проявил лучшие качества — свои и своей команды, и всё это привело к победе.



«Сампдория» — один из аутсайдеров чемпионата. У неё не лучший отрезок, да и сезон в целом. Поэтому, мне кажется, в этом матче нас ждёт достаточно напряжённая игра. И «Наполи», конечно, фаворит матча, но команда очень нестабильна.



Поэтому я думаю, что игра будет напряжённой, будет тотал меньше 2,5 гола. И вторая ставка — «обе забьют — нет», — сказал Арустамян.



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