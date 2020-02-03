«Металлург» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Авангард».
Ставка: «Авангард» не проиграет за 1.55.
«Авангард» находится в хорошей форме, и ему нужны очки, чтобы побороться с «Ак Барсом» за первое место в конференции. В этом матче гости как минимум не проиграют, так как в текущем сезоне омичи являются более классной командой.
В игре против СКА команда Боба Хартли не смогла забросить ни одной шайбы, и этот результат придаст «Авангарду» мотивации на несколько ближайших матчей, чтобы реабилитироваться за такую неудачу. В этой игре «Авангард» может показать хорошую результативность. «Металлург» в нынешнем состоянии не способен надёжно сыграть в обороне против лидеров чемпионата. «Металлург» заметно улучшил игру по сравнению со стартом сезона, но ему ещё есть над чем работать. Сейчас у «Металлурга» нет команды такого уровня, какая была в предыдущих сезонах.
В прошлой личной встрече «Авангард» сумел разгромить «Металлург» (6:1), но сейчас не будет такой крупной разницы в счёте, хотя «Авангард» имеет хорошие шансы одержать победу. Конечно, «Металлург» на своём льду играет неплохо, поэтому есть шансы на ничейный результат, как, например, это было в матче против «Йокерита», когда команда Ильи Воробьёва сыграла вничью (3:3) в основное время. «Металлургу» очень нужны очки, чтобы выйти в плей-офф, но всё-таки «Авангард» сильнее, и я считаю, что он не проиграет», — сказал Вуйтек.
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