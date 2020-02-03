«Спартак» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — СКА.
Ставка: победа «Спартака» в основное время за 3.35.
«Поговорим о нашем любимом хоккее, а конкретно – о матче «Спартак» — СКА, который в нынешнем сезоне станет уже четвёртым «междусобойчиком» этих соперников.
Так вот, три предыдущих «Спартак» выиграл. После третьего поражения, помнится, наставник питерцев Алексей Кудашов пообещал разобраться, что же в «Спартаке» есть такого, что СКА у него никак не может выиграть. Специально для Кудашова можем уточнить, что «что-то такое» в «Спартаке» — это Знарок, который выиграл Санкт-Петербургу второй Кубок Гагарина, потом был весьма своеобразно уволен и теперь любит СКА, как собака ошейник. А поскольку с мотивационными умениями у Знарка всегда всё было хорошо, то и проблем со СКА нынче не возникает.
Можно ли предположить, что не возникнут и на этот раз? Скажу честно, не знаю. Но уверен, что «Спартак» вновь будет играть «на разрыв аорты». В принципе, у красно-белых не так уж много соперников, на которых их не нужно мотивировать. И СКА входит в это число. А если ещё и Знарок поработает – у-у-у…
Думается, что мы вновь получим весьма низовой матч, где в общей сложности вряд ли будет заброшено пять и более шайб. Нервы будут на пределе, эмоций – хоть отбавляй. «Спартак» будет цепляться зубами за результат и в основное время с минимальным счётом этот матч снова вытянет. А может быть, даже забьёт лишнюю шайбу в пустые ворота на последних секундах», — сказал Лебедев.
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