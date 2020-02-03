«Динамо» М — «Локомотив»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Локомотив».



Ставка: победа «Динамо» за 2.15.



«Динамо», играя на своём льду, является фаворитом практически против любого соперника. Москвичи показывают хоккей высокого уровня, много забивают и особенно стоит отметить игру их первой пятёрки. Она играет очень здорово и приносит много пользы своей команде во многих матчах, организуя 3-4 шайбы в ворота соперника. Динамовцы на своём льду хорошо проявят себя в атаке, забросив минимум четыре шайбы, и смогут добиться победы в основное время.



«Локомотив» набрал форму: можно выделить победу над «Торпедо» (5:0). Правда, всё равно команда Майка Пелино играет нестабильно. У ярославцев нет такой игры, которая бы позволяла без проблем побеждать. В целом ярославцы надёжно играют в обороне, но против «Динамо» будет крайне трудно. Атака «Динамо» превосходит в качестве линию обороны «Локомотива», будет много давления со стороны динамовцев, что будет приводить к ошибкам ярославцев. Благодаря этому «Динамо» покажет высокую результативность и порадует своих болельщиков», — полагает Вуйтек.



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