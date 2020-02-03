«Динамо» Москва — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 3.10.



«Обе команды лихо провели предыдущий тур. Ярославцы размялись на «Йокерите», а динамовцы не оставили камня на камне от «Спартака». То есть с настроением всё в порядке и у первых, и у вторых.



Идём дальше. Статистика личных встреч подсказывает, что в противостоянии этих соперников ни о каком фаворите речи быть не может. Там всё очень ровно, а в нынешнем сезоне налицо две динамовские победы против одной ярославской. Причём во всех трёх матчах победитель крошил побеждённого в мелкую капусту, забрасывая не менее четырёх шайб и практически ничего не пропуская.



Остаются только личностные вкусовые ощущения. По ним, на мой измождённый взгляд, «железнодорожники» смотрятся основательней. Непонятно, откуда взялась эта основательность у спотыкающегося весь сезон «Локомотив», но, похоже, к концу регулярного чемпионата они сумели собраться, свести кредит с дебетом, всё это подогнать под единый знаменатель, плюс оба ярославских вратаря – и Коновалов, и Лазушин — сейчас тащат всё со страшной силой.



В сумме всё это приводит к мысли о том, что «железнодорожники» должны бело-голубых пережать, несмотря на вражеское окружение трибун. Будет так или не будет, покажет игра. Лично я немного поставлю на «Локомотив», — сказал Лебедев.



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