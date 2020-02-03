«Сампдория» — «Наполи»: прогноз Владислава Радимова на игру Серии А

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на игру Серии А «Сампдория» — «Наполи».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.85.



«Неаполитанцы очень непредсказуемы в этом сезоне. Команду лихорадит на протяжении всего чемпионата. Однако, несмотря на все проблемы, «Наполи» старается играть в своей атакующей манере. Приход Гаттузо, у которого другая игровая философия, пока не дал нужных руководству клуба результатов. Команда выглядит абсолютно несбалансированной. Я думаю, что этот сезон уже потерян для клуба из Неаполя.



«Сампдория» находится в нижней части турнирной таблицы. Команде нужно стараться набирать очки в каждом матче. Учитывая то, что эта встреча пройдёт в Генуе, уверен, что хозяева будут активно играть в атаку. Да и исполнительское мастерство футболистов «Наполи» позволяет нам рассчитывать на большое количество опасных моментов и голов в этом поединке», — сказал Радимов.



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