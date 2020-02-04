«Оксфорд» — «Ньюкасл»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2019/2020 «Оксфорд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 4 февраля.



Ставка: победа «Ньюкасла» и «Оксфорд» не забьет за 3.70.



«Совершенно неожиданная для многих переигровка в Кубке Англии. Несколько дней назад команды сыграли вничью 0:0. Теперь их ждёт не ответный, не второй матч, а именно переигровка. В Лиге 1 голы «Оксфорду» даются с огромным трудом. Хотя два последних матча команда может смело занести в актив: с «Ньюкаслом» и «Блэкпулом» (2:1) всё было на очень приличном уровне для сегодняшнего «Оксфорда».



Однако я думаю, что переигровку «сороки» выиграют, не позволив сопернику отличиться. Мне кажется, игра будет низовой. Да, не так давно «Ньюкасл» в Кубке Англии крупно обыграл «Рочдейл» (4:1), но в целом эта команда не самая забивная. Она вынуждена экономить силы, проверять в деле ближайших резервистов. Поэтому победа будет скромной.



«Ньюкасл» серьёзно отнесётся к этой игре. Всё же в первом матче «Оксфорд» не позволил «сорокам» забить. Для «Ньюкасла» будет делом чести и репутации отличиться и взять верх. Однако я предположу, что игра будет низовой, «сороки» выиграют, а «Оксфорд» не забьёт», — сказал Казаков.



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