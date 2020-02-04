«Ливерпуль» — «Шрусбери Таун»: прогноз Ильи Казакова на встречу Кубка Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2019/2020 «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун», который состоится 4 февраля.



Ставка: победа «Ливерпуля» в обоих таймах за 5.25.



«Это удивительная история: «Шрусбери Таун» не проигрывает в Кубке Англии достаточно давно. «Ливерпуль» может себе позволить сосредоточиться не только на АПЛ и Лиге чемпионов, но и на Кубке Англии. Команда в этом сезоне выглядит восхитительно. Хотя в первой игре «Шрусбери» просто потряс тем, что, играя дома, забил два мяча команде Юргена Клоппа. Это дорогого стоит.



Я думаю, что всё, что «Шрусбери» мог создать против сегодняшнего «Ливерпуля», он воплотил в первой игре. Поэтому мой прогноз на второй матч: победа «Ливерпуля» в первом и во втором таймах, ну и общий успех. Игра будет верховой. Хотя на гол «Шрусбери» я бы всё же поставил. Он вполне возможен, учитывая тот факт, что «Ливерпуль» выставит неоптимальный состав», — сказал Казаков.



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