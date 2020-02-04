«Оскар-2020»: кто станет победителем в номинации «лучший актер», прогнозы и ставки
92-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе. Явный фаворит в борьбе за награду за лучшую мужскую роль — Хоакин Феникс.
В своих прогнозах кинокритики и букмекеры уверены, что Феникс получит статуэтку за роль в фильме «Джокер». Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.02. Это около 81% вероятности.
В шорт-лист также вошли Адам Драйвер ( «Брачная история», коэффициент 8.00, 10% вероятности), Леонардо Ди Каприо («Однажды в Голливуде», 25.00, 4%), Антонио Бандерас ( «Боль и слава», 30.00, 2,6%) и Джонатан Прайс ( «Два папы», 35.00, 2,4%).
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