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«Ливерпуль» — «Шрусбери»: прогноз Дениса Казанского на игру Кубка Англии

«Ливерпуль» — «Шрусбери»: прогноз Дениса Казанского на игру Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч-переигровку 1/16 финала Кубка Англии сезона-2019/2020 «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун».

Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.84.

«Главная команда улетела из Ливерпуля, и будет играть молодёжь за красных. Юргена Клоппа вроде как тоже не будет на скамейке. И это влияет на коэффициенты в этой встрече очень сильно.

«Шрусбери» на выезде играет плохо — нет побед в последних 5 матчах. И пропускает команда регулярно. Впрочем, как и забивает — в 10 матчах во всех соревнованиях 7 голов.

Учитывая молодой состав «Ливерпуля» и первый матч, то очевидно рисуется «обе забьют». И тотал больше 2,5 — само собой», — сказал Казанский.

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