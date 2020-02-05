«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на товарищеский матч в Катаре

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» в рамках Кубка Матч Премьер.



Ставка: «Локомотив» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.75.



«В первом туре «Локомотив» проиграл «Партизану». «Спартак» выиграл у «Ростова», но мне показалось, что «Ростов» действовал симпатичнее. «Спартак» играл двумя разными составами. Пока состав не наигран. Сложно понять сейчас, где основные игроки, а где футболисты подмены.



Для «Спартака» то была первая игра, а для «Локомотива» уже пятая. Пока ни разу не удалось победить, и во всех матчах «Локо» пропускал. Это тревожный сигнал для Сёмина, плюс травма Антона Миранчука, плюс отъезд Смолова. «Локомотив» в матче с «Партизаном» показал рваную игру и выглядел не очень убедительно. Опять-таки это учебно-тренировочные сборы, это контрольные матчи. Сложно спрогнозировать, как команды будут выглядеть перед матчем. Кто-то дозирует нагрузки, кто-то повышает. Кто-то тренируется в день матча, кто-то нет. Здесь много нюансов, которые могут повлиять на прогноз и конечный результат.



Я всё же думаю, что «Локомотив» крепче выглядит как команда, как сложившийся коллектив. При Тедеско «Спартак» всё ещё в поисках оптимальной игры и сочетаний. Пока ультрафутбол команды не показывают, набирают форму. Думаю, что в этом матче не стоит ждать голевого пиршества. Забитых мячей будет немного. Будут замены, кому-то дадут поиграть больше, кому-то меньше, но я думаю, что в основное время «Локомотив» не проиграет.



Поэтому мой прогноз на этот матч в Дохе — «Локомотив» не проиграет, и тотал матча меньше 3,5 мяча за 1,75», — сказал Генич.



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«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: Тедеско вслед за Карпиным одолеет в Катаре и Сёмина «Локомотив» спокойно готовится к весенней части сезона, команда далека от оптимального состояния.