«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру турнира в Дохе

Спортивный журналист и комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч Кубка Матч Премьер «Спартак» — «Локомотив».
Ставка: ничья и обе забьют за 4.11.
«Это дерби, пусть и в Катаре, но игра важная. Я думаю, надо учитывать тот факт, что «Локомотиву» желательно выиграть, вспоминая матч с «Партизаном» и не самые удачные матчи на испанском сборе в Марбелье. Там тоже были не лучшие результаты. Но у «Локомотива» есть проблемы — не играет Антон Миранчук, уехал Смолов.
А «Спартак», честно говоря, не произвёл какое-то феноменальное впечатление в матче против «Ростова», но выиграл 2:1.
Я думаю, что эта игра завершится результативной ничьей. Это весьма вероятный исход матча, учитывая, что команды равны», — сказал Арустамян.
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