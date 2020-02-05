«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру турнира в Дохе

Спортивный журналист и комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч Кубка Матч Премьер «Спартак» — «Локомотив».



Ставка: ничья и обе забьют за 4.11.



«Это дерби, пусть и в Катаре, но игра важная. Я думаю, надо учитывать тот факт, что «Локомотиву» желательно выиграть, вспоминая матч с «Партизаном» и не самые удачные матчи на испанском сборе в Марбелье. Там тоже были не лучшие результаты. Но у «Локомотива» есть проблемы — не играет Антон Миранчук, уехал Смолов.



А «Спартак», честно говоря, не произвёл какое-то феноменальное впечатление в матче против «Ростова», но выиграл 2:1.



Я думаю, что эта игра завершится результативной ничьей. Это весьма вероятный исход матча, учитывая, что команды равны», — сказал Арустамян.



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«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: Тедеско вслед за Карпиным одолеет в Катаре и Сёмина «Локомотив» спокойно готовится к весенней части сезона, команда далека от оптимального состояния.