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«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на встречу турнира в Катаре

«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на встречу турнира в Катаре
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на контрольный матч в Дохе (Катар) «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.03.

«Сложно прогнозировать такие матчи. Миллион замен, не совсем понятно, в каких составах сыграют команды. Пока более цельно выглядит «Локо», на мой взгляд. Но я бы не стал делать далекие выводы на основе собственных впечатлений.

Думаю, игра будет не такая уж и открытая. Пока слишком много загадок — что от Сёмина, что от Тедеско. Поэтому я не жду много голов — низ», — сказал Казанский.

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