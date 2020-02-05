«Спартак» – «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч товарищеского турнира в Дохе

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив».



Ставка: ничья в обоих таймах за 5.25.



«Тут я исхожу из того, что «Спартак» даже в таком состоянии обыграл «Ростов». «Спартак» сыграл двумя составами, при этом первый играл медленно, выматывал основу «Ростова». А во втором тайме была совершенно другая игра: лёгкое быстрое нападение.



Но у «Локо» не такие защитники, как во втором тайме у «Ростова». Они не дадут «Спартаку» особенно разбежаться. Думаю, что игра будет равной. Обе команды будут осторожны. Ставлю на ничью, также сыграю ничью в первом тайме и полагаю, что обе команды забьют», — сказал Ловчев.



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