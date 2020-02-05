«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на товарищескую игру в Катаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» на Кубке Матч Премьер.



Ставка: ничья за 3.55.



«Сёмин умеет настраивать команду на «Спартак». Когда я ещё играл, Сёмин до матча отгонял своих футболистов от нас, говорил: «Джанашия, отойди от них». Особый настрой на «Спартак». Не так важно, в каком турнире «Локомотиву» обыгрывать «Спартак». По крайней мере так при Сёмине было и есть. И «Локомотив» действительно был неудобным для нас соперником.



А мы помним, что последний матч между командами, когда Тедеско только пришёл, у «Локомотива» не получился. Свои моменты не реализовали, пропустили после контратак. Выводы «Локомотив» сделает.



С составом у «Локомотива» сейчас нет больших проблем. Да, ушёл Смолов, но он всё-таки и не стал своим в команде. А даже Чорлука играл. И в этом матче, уверен, у «Локомотива» выйдут все сильнейшие.



В то же время для Тедеско важен каждый матч. Другое дело, что сам он выйти не может на поле. Да и не был он футболистом. Но вижу так, что в плане настроя команды друг другу не уступят. И будет ничья в основное время», — сказал Титов.



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«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: Тедеско вслед за Карпиным одолеет в Катаре и Сёмина «Локомотив» спокойно готовится к весенней части сезона, команда далека от оптимального состояния.