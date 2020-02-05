«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Александра Вишневского на товарищеский матч

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Кубка Матч Премьер «Спартак» — «Локомотив».



Ставка: победа «Спартака» с форой (0) за 1.91.



«Фаворитом матча, согласно букмекерской линии, является «Локомотив». Что ж, отличная ситуация, чтобы поставить на «Спартак». Красно-белые — настоящие короли знаменитого Кубка Матч Премьер, действующие обладатели этого почётного трофея и лидеры нового розыгрыша турнира после первого тура. Даже в Мирзове проснулся Лионель Месси, а Соболев готов начать рвать и метать ради ромбика.



У «Локомотива» же не лучшая ситуация — сократилось количество здоровых Миранчуков, а число Смоловых и вовсе дошло до нуля. В итоге в атаке «железнодорожников» не так много разнообразия, как у «Спартака». Коэффициент же на красно-белых с форой (0) выше двойки. Думаю, можно брать», — сказал Вишневский.



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