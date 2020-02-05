«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Отара Кушанашвили на игру товарищеского турнира в Дохе

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на товарищеский матч «Спартак» — «Локомотив».



Ставка: победа «Спартака» и обе забьют за 5.60.



«Я сразу вас предупреждаю, что обязательное условие общения со мной — это чувство юмора. Я говорил это? Чувство юмора обязательно. А теперь можете читать подготовленную мною речь о Тедеско.



Сукин сын подготовил команду даже к Кубку в Катаре. Даже если бы в слове «Катар» ударение было на «КатАр» и оно соотносилось бы как «бар» и «гонорар» со словом «Отар», я всё равно не поэтому пою осанну команде «Спартак». При всём скептицизме, связанным с тем, что это западный иноязычный тренер, а под глазами у него непонятно что, он действительно сделал попытку из того материала, что у него есть, конструировать некое подобие осмысленной игры за две недели.



Теперь о «Локомотиве», в отношении которого я буду говорить гораздо менее экзальтированно. Травма Миранчука здесь ни при чём, мы ему желаем выздоровления. При всей моей любви к Юрию Павловичу, задаюсь вопросом: что это было?.. Обыгрывал команду один Тошич, который должен был закончить играть в год отмены крепостного права. И он один обыгрывает команду, где грузин просто не вмещается в кадр? Ребята, хватит сникерсы есть, через два дня возобновляется чемпионат.



Итак, мой прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив». «Спартак» побеждает, но команды голами обмениваются. Ставлю на победу «Спартака» + обе забьют с коэффициентом 5,60. Потому что Тедеско действительно намекает на то, что он троюродный брат тренера «Лейпцига». Хоть он и не имел отношения к профессиональному футболу, но у «Спартака» видна игра. Вы называете это, украв слово у Евгения Ловчева, «рисунок игры». У «Локомотива» его нет», — сказал Кушанашвили.



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«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: Тедеско вслед за Карпиным одолеет в Катаре и Сёмина «Локомотив» спокойно готовится к весенней части сезона, команда далека от оптимального состояния.