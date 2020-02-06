«Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» в 1/4 финала Кубка Испании сезона-2019/2020.



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.88.



«Мадридский «Реал» в четвертьфинале Кубка Испании будет принимать у себя «Реал Сосьедад». Здесь Мадриду повезло, что по жеребьёвке он играет дома. Ну и «Реал» сейчас действительно находится на очень хорошем ходу, в хорошем состоянии. Команда практически не пропускает, в атаке своё реализует и доводит дело до победы. «Сосьедаду» будет очень тяжело.



Но мы знаем характер команды Иманола Альгуасиля. Как кажется, на поверхности здесь всё понятно. «Реал» — безусловный фаворит, но это Кубок Испании, здесь могут быть любые сюрпризы. Тем более на кону выход в полуфинал, а там уже шаг до финала. Я думаю, «Сосьедад» постарается такую возможность не упустить.



И всё же «Реал» посильнее. Не будем ему здесь отдавать роль безусловного фаворита, несмотря на то что он играет дома. Опять же помним, что это кубковый матч.



Учитывая умение «Реала» играть в обороне, вряд ли здесь можно ждать большого количества забитых мячей. Команды играли в первом круге чемпионата на «Бернабеу», там «Реал» выиграл 3:1, пропустив в самом начале. Там ошибся Виллиан Жозе, но потом «Реал» игру перевернул. Здесь такого количества голов быть не должно. Но 2-3 гола в этом матче реальны. Ничья 1:1 может быть, победа одной из команд 2:0 или 2:1. Выберу многогранный вариант «2-3 гола в матче» за 1,88», — сказал Генич.



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