Финляндия — Россия: прогноз Дениса Казанского на матч Еврохоккейтура

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч Еврохоккейтура Финляндия — Россия.



Ставка: ТМ 5 шайб за 1.83.



«Самый непонятный этап Еврохоккейтура — шведский. Игры также непонятные, так как для нас это разрыв чемпионата КХЛ, а команды ещё бьются за место в плей-офф. Последний этап перед чемпионатом мира. Кубок Первого канала и первый этап понятны. А вот этот третий этап — странный.



Выбор Алексея Кудашова на этот турнир также необычный. Семь молодых — те, что были на МЧМ, но они заслужили этот вызов. Это говорит об экспериментальном составе нашей команды, которая поедет в Хельсинки. Там и пройдёт первая игра сборной России, против Финляндии.



У финнов состав стабильный, там не очень много экспериментов, поэтому я думаю, что Кудашов сыграет от обороны. У нас хорошие голкиперы — что Белялов, что Самонов, что Бабков. Пока сложно сказать, кто будет первым номером, но в ситуации, когда играешь на выезде, мне кажется, стоит сыграть на контратаках и от обороны. Защиту построят. Кудашов выстроил неплохую линию.



Поэтому матч будет низовым, как и в Санкт-Петербурге, когда Россия победила со счётом 2:0. Здесь будет сложно, но мне кажется, что нужно играть «от печки», извините за выражение. Именно в защите стоит сконцентрироваться команде Кудашова. В Хельсинки жду меньше 5 заброшенных шайб», — сказал Казанский.



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