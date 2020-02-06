Чехия — Швеция: прогноз Максима Лебедева на игру Еврохоккейтура

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Шведских хоккейных игр Чехия — Швеция.



Ставка: победа Швеции минимум в 2 шайбы за 2.45.



«Хоть сборная Чехии номинально считается хозяином этого матча, он пройдёт в Швеции – и, по моему глубокому убеждению, этот факт становится главным. Потому что в остальном в противостоянии этих сборных всё серединка на половинку. Даже при том, что чехи с финнами турнирную таблицу «всея Еврохоккейтура» возглавляют, а шведы вместе с нами прилично от них отстают.



То есть вроде как сборная Чехии – лидер, а шведы – так, погулять вышли. Но этот факт, кстати, играет на руку команде Швеции. Шведам есть что доказывать в Евротуре, как бы смешно это ни звучало. Кроме того, как показывает практика, на домашнем этапе они выкатывают почти всех, кто потом появится из КХЛ и внутреннего чемпионата на чемпионате мира. Основа, понятное дело, будет даже при куче отказников из НХЛ (там шведы без труда могут и три сборные собрать), но третье-четвёртое звено будущей сборной мы увидим сейчас в первом-втором звеньях.



В общем, при всём уважении к крутым нынче чехам, которые, похоже, наконец-то пережили смену поколений, продолжавшуюся лет 20, ставить надо на хозяев этапа Евротура. Они будут рвать пупы перед своими болельщиками, пробиваться на чемпионат мира. Поэтому чехов вынесут, не так, чтобы вперёд ногами и под фанфары, но в основное время и с преимуществом в пару шайб», — полагает Лебедев.



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