Финляндия – Россия: прогноз Владимира Вуйтека на встречу Шведских хоккейных игр

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Еврохоккейтура Финляндия — Россия.



Ставка: победа Финляндии в матче за 1.70.



«После того как я посмотрел составы на этот этап Евротура, то в этом матче для меня фаворитом стала сборная Финляндии. В сборную России вызвано много молодых игроков, и для них этот вызов является очень высокой оценкой их игры. У Финляндии более опытный состав, в том числе был вызван один из лидеров СКА Йори Лехтеря, поэтому я ставлю на победу финнов. Я считаю, что нынешний состав Финляндии — сильнейший из тех, кого можно было вызвать в национальную команду. Тем более матч пройдёт в Финляндии, и фактор домашних трибун поможет команде Юкки Ялонена победить. Можно отметить, что для финнов предстоящий матч — самый важный на этом турнире.



Финны хоть и сыграют дома, но они не будут действовать первым номером, потому что это не их стиль игры. Ожидаю от финнов, что они сыграют от обороны, внимательно действуя в своей зоне, и будут ждать момента, чтобы провести свою контратаку. Они не поменяют свою систему игры и не будут сильно давить соперника.



От игры сборной России ожидаю много движения, потому что в составе молодые игроки, которые не смогут действовать по-другому. Команда Алексея Кудашова постарается как можно больше времени проводить в зоне соперника. У сборной России в игре будет больше эмоций, чем качества.



Шайб от этой игры много не жду, так как на этапах Евротура матчи получаются не слишком результативные. Считаю, финны выиграют со счётом 2:1 или 3:2, но не исключаю того, что матч завершится уже за пределами основного времени», — сказал Вуйтек.



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