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«Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»: прогноз Александра Вишневского на игру Кубка Испании

«Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»: прогноз Александра Вишневского на игру Кубка Испании
Ставки / Прогнозы 0

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2019/20 «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Реала Мадрид» в 1 мяч за 4.00.

«Команде Зинедина Зидана по жеребьевке достался сильный соперник, но зато домашний матч. В ноябре «Реал Мадрид» уже обыгрывал на своем поле «Реал Сосьедад» со счетом 3:1.

В заявку на матч мадридцев вернулись Начо, Браим Диас и Родриго Гоэс, но пропустят игру Дани Карвахаль, Касемиро, Лукас Васкес, Эден Азар, Гарет Бэйл, Мариано Диас и Марко Асенсио. Думаю, игра будет напряженной, но мадридцы все-таки победят, и самым вероятным способом победы выглядит выигрыш с минимальным счетом», — сказал Вишневский.

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