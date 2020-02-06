«Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»: прогноз Александра Вишневского на игру Кубка Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2019/20 «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад».
Ставка: победа «Реала Мадрид» в 1 мяч за 4.00.
«Команде Зинедина Зидана по жеребьевке достался сильный соперник, но зато домашний матч. В ноябре «Реал Мадрид» уже обыгрывал на своем поле «Реал Сосьедад» со счетом 3:1.
В заявку на матч мадридцев вернулись Начо, Браим Диас и Родриго Гоэс, но пропустят игру Дани Карвахаль, Касемиро, Лукас Васкес, Эден Азар, Гарет Бэйл, Мариано Диас и Марко Асенсио. Думаю, игра будет напряженной, но мадридцы все-таки победят, и самым вероятным способом победы выглядит выигрыш с минимальным счетом», — сказал Вишневский.
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