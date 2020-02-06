«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на встречу Кубка Испании

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона».



Ставка: проход «Атлетика» за 2.91.



«Бильбао не может выиграть пять последних матчей в чемпионате. В предыдущей игре баски проиграли дома «Хетафе». Команда сейчас находится не в самой лучшей форме. Однако на кубковый матч футболисты «Атлетика» будут максимально настроены. Клуб из Бильбао довольно удачно играет против «Барселоны» дома, а учитывая пока ещё не сбалансированную игру каталонцев и то, что подопечные Сетьена проведут матч на чужом поле с неудобным для себя соперником, я думаю, что «Атлетик» может добыть себе путёвку в полуфинал турнира. Скорее всего, игра не получится богатой на забитые мячи, ведь хозяева точно не станут раскрываться, а «Барселоне» голы на выезде в этом сезоне даются всё же со скрипом», — сказал Радимов.



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