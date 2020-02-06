Швеция — Чехия: прогноз Владимира Вуйтека на матч Евротура

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Евротура Швеция — Чехия.



Ставка: победа Швеции за 1.80.



«У сборной Чехии много изменений в составе по сравнению с предыдущим этапом Евротура. Нет в составе Дмитрия Яшкина, да и в целом не приедут многие игроки КХЛ, которые могли бы усилить команду. Также отсутствует лучший игрок чемпионата Чехии Милан Гулаш, так что чешской сборной будет сложно, и Швеция является фаворитом в этой игре, тем более для неё это домашний турнир.



Для Швеции это самый важный этап Евротура, и в каждой игре команда Йохана Гарпенлева будет выкладываться по максимуму. У шведов хороший подбор игроков. Я считаю, что в составе все сильнейшие игроки из тех, кого можно было вызвать на этот турнир. Задачей шведов на этом турнире является победа, но также и главный тренер Чехии Милош Ржига говорит, что его команда будет стремиться выиграть кубок Шведских хоккейных игр. Мне кажется, что с таким составом Чехии будет очень тяжело одержать победу. Вполне возможно, что Чехия одержит одну победу на этом турнире. Потенциал команд будет виден после первой игры, и тогда можно говорить о шансах команд на победу в турнире, но в предстоящей игре, я думаю, шведы одержат победу в основное время. Добиться уверенной победы Швеции будет тяжело, потому что Чехия будет внимательно играть в обороне, но в 1-2 шайбы шведы победят», — сказал Вуйтек.



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