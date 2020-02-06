Финляндия — Россия: прогноз Максима Лебедева на игру Еврохоккейтура

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Шведских хоккейных игр Финляндия — Россия.



Ставка: победа Финляндии минимум в 2 шайбы за 3.10.



«В настоящий момент сборная России занимает последнее, четвёртое место на Еврохоккейтуре. Конечно, кого-то может порадовать, что не занимает его в гордом одиночестве, а делит со сборной Швеции. Большинство скажет, что видели этот Евротур не только в гробу, но ещё и в белых тапках – и тоже будут правы. Как бы то ни было, за 23-летнюю историю Еврохоккейтура сборная России по его итогам занимала последнее, четвёртое, место всего четыре раза. Включая те самые 90-е годы, когда из страны сбежало всё, что умело кататься на коньках и попадать по шайбе. Так что можно констатировать, что Алексей Кудашов медленно, но уверенно въезжает в историю и, вполне может быть, в неё крепко въедет.



А почему бы не въехать? Достаточно посмотреть, как под его руководством сборная России начинала два предыдущих этапа Евротура. А начинала она их так, как очень пьяный человек влезает на шифоньер. На Кубке Карьяла в первом матче мы проиграли финнам, на домашнем этапе уступили шведам. Потом, конечно, чуть-чуть разгонялись, набирали какие-то очки, но в итоге занимаем сейчас четвёртое место из четырёх возможных.



И откуда взяться предпосылкам к победе над действующими чемпионами мира? Кудашов отнюдь не форс-мажорный тренер, ему нужно время, причём много, а на этот раз его как раз нет вообще – на всё про всё трое суток. В которые входит необходимость игрокам добраться до места сбора национальной команды, а потом ещё всей команде добраться до Хельсинки, где и пройдёт этот вынесенный матч.



В общем, ничего хорошего для сборной России, извините, не вижу. Финны победят, конечно же, в основное время, с преимуществом в пару шайб», — сказал Вишневский.

Финляндия — Россия. Прогноз: команда Кудашова захлебнётся удалениями в Хельсинки Похоже, сборной России в Финляндии придётся часто играть в меньшинстве.