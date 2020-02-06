«Атлетик» – «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Кубка Испании

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2019/2020 «Атлетик Бильбао» – «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 2.50.



«Очень интригующая афиша. Интересно, что эти команды больше всех раз выигрывали Copa Del Rey. Я считаю эту парой самой интересной в четвертьфинале.



«Атлетик Бильбао» прекрасно играет дома, да, было поражение в прошлом туре от «Хетафе», но игра с «Барселоной» – большое событие и невероятная мотивация для любого клуба и их болельщиков.



«Барселоне» и персонально Кике Сентьену важно выиграть трофей в этом сезоне, который складывается не совсем удачно для сине-гранатовых. Фати оформил дубль в игре против «Леванте»: он пребывает в прекрасной форме. Не забываем про Гризманна, всегда есть Месси, способный использовать любой момент.



Это большой шанс для басков, тем более на своём стадионе. «Барса» будет атаковать, контролировать мяч и демонстрировать знаменитый прессинг. Бильбао просто так не сдастся, но я считаю, что сине-гранатовые своего не упустят», — сказал Гратакос.



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