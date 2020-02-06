Номинанты на «Оскар-2020»: коэффициенты, ставки и прогнозы букмекеров

92-я церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдёт 9 февраля в театре «Долби» в Голливуде. Букмекеры принимают ставки на лауреатов премии в 2020 году.



По оценке аналитиков, фаворит «Оскара-2020» — фильм «1917», лента о двух солдатах, получивших практически невыполнимое задание в ходе Первой мировой войны. Поставить на победу этой картины в БК ФОНБЕТ можно с коэффициентом 1.37. Это примерно 51% вероятности.



К фаворитам аналитики относят также южнокорейский фильм «Паразиты» (коэффициент 3.60, 21% вероятности) и ленту Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (4.70, 15%). Кроме того в числе номинантов психологический триллер «Джокер» (11.00, 6%), драма Мартина Скорсезе «Ирландец» (25.00, 2.2%), трагикомедия «Брачная история» (25.00, 2.2%), лента «Кролик Джоджо» (40.00, 1.4%), картина «Форд против Феррари» (100.00, 0.6%) и исторический фильм «Маленькие женщины» (100.00, 0.6%).



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.