ФОНБЕТ выплатил 280 млн рублей на поддержку спорта и благотворительность

Целевые отчисления ФОНБЕТ за 2019 год составили более 180 млн рублей. Эта сумма более чем в два раза превысила показатели 2018 года: за тот период ФОНБЕТ перечислил в поддержку российского спорта почти 90 млн рублей.



Самые крупные целевые отчисления в 2019 году получили Российский футбольный союз и Федерация хоккея России – в сумме более 100 млн рублей. На втором месте Континентальная хоккейная лига – более 45 млн рублей, на третьем – Всероссийская федерация волейбола, более 10 млн рублей.



Целевые отчисления – деньги, которые идут в пользу спортивных федераций. Федерации получают 5% от дохода со ставок на их турниры в каждой легальной букмекерской компании. Например, чем больше доход букмекерской компании со ставок на российский футбол, тем больше денег получит РФС. Отчисления распределяются на два направления: 80% – на поддержку профессиональных спортсменов, 20% – на развитие детско-юношеского спорта.

Помимо целевых отчислений, в 2019 году букмекерская компания ФОНБЕТ перевела более 100 млн рублей на благотворительность. Эти деньги были перечислены в фонды Российского футбольного союза, Детской следж-хоккейной лиги и детской команды ярославского «Локомотива».



«Каждый год ФОНБЕТ увеличивает сумму отчислений. В 2017 году, когда закон об отчислениях только вступил в силу, мы перевели федерациям более 50 млн рублей, в 2018-м – почти 90 миллионов. В 2019 году мы достигли отметки в 180 миллионов рублей. Для нас важно делать вклад в российский спорт.



Мы поддерживаем спорт в России и благотворительными проектами. Летом 2018 года ФОНБЕТ стал спонсором «Кубка доброты» – ежегодного футбольного турнира для воспитанников детских домов. В 2019 году мы построили баскетбольный комплекс в Ставрополе и стали партнерами фестиваля Детской следж-хоккейной лиги – турнира для детей с ограниченными возможностями здоровья. Миссия ФОНБЕТ – сделать спорт доступным для всех», — заявила директор по маркетингу БК ФОНБЕТ Алина Якиревич.