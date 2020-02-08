Джон Джонс vs Доминик Рейес. UFC 247: когда бой, во сколько начало

В главном бою UFC 247 9 февраля в полутяжёлой весовой категории сразятся американцы Джон Джонс и Доминик Рейес. Бой начнётся не ранее 7:00 мск.

Прогноз букмекерских контор на поединок однозначен: явным фаворитом будет Джонс. В ставках на бой Джон Джонс — Доминик Рейес действующий чемпион котируется с коэффициентом 1.21. Победу Рейеса букмекеры оценивают коэффициентом 4.76. В случае ничейного исхода сыграет коэффициент 51.0.

Посмотреть прямую трансляцию UFC 247 9 февраля можно будет в мобильном приложении промоушена. Она будет доступна также на канале UFC Fight Pass.

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