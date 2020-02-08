Джонс против Рейеса на UFC 247. 9 февраля 2020: по какому каналу покажут бой
В главном бою UFC 247 9 февраля в полутяжёлой весовой категории сразятся американцы Джон Джонс и Доминик Рейес. Бой начнётся не ранее 7:00 мск.
Прогноз букмекерских контор на поединок однозначен: явным фаворитом будет Джонс. В ставках на бой Джон Джонс — Доминик Рейес действующий чемпион котируется с коэффициентом 1.21. Победу Рейеса букмекеры оценивают коэффициентом 4.76. В случае ничейного исхода сыграет коэффициент 51.0.
Посмотреть прямую трансляцию UFC 247 9 февраля можно будет в мобильном приложении промоушена. Она будет доступна также на канале UFC Fight Pass.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
Джон Джонс – Доминик Рейес. Прогноз: лучший боец UFC усмирит очередного претендента
Первый номер рейтинга UFC «вне категорий» не даст Рейесу шанса на сенсацию.
Читайте также
- 8 февраля 2020
-
22:00
-
21:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 7 февраля 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:30
Партнерский контент