«Рома» — «Болонья»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 23-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Рома» — «Болонья».



Ставка: «Рома» забьет минимум 2 мяча за 1.50.



«Рома» по-прежнему находится в поисках себя, своей лучшей игры. У команды не всегда и не всё получается, но она всё равно цепляется за 4-е место в таблице, то есть за место в Лиге чемпионов.



«Болонья» — крепкий середняк, у которого есть свои проблемы. Но при этом «Болонья» довольно неплохо играет, в частности в обороне.



Что касается этого матча, думаю, что дома «Рома» должна будет выиграть — это априори цель для римлян. И я бы поставил на индивидуальный тотал «Ромы» больше 1,5 гола, потому что одного мяча для победы может и не хватить», — сказал Арустамян.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Рома» — «Болонья». Прогноз: Джеко и Клюйверт устроят жаркий второй тайм в Риме В дебюте второго тайма римляне и красно-синие в Серии А на двоих забили 20 мячей.