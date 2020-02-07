«Рома» — «Болонья»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 23-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Рома» — «Болонья».
Ставка: «Рома» забьет минимум 2 мяча за 1.50.
«Рома» по-прежнему находится в поисках себя, своей лучшей игры. У команды не всегда и не всё получается, но она всё равно цепляется за 4-е место в таблице, то есть за место в Лиге чемпионов.
«Болонья» — крепкий середняк, у которого есть свои проблемы. Но при этом «Болонья» довольно неплохо играет, в частности в обороне.
Что касается этого матча, думаю, что дома «Рома» должна будет выиграть — это априори цель для римлян. И я бы поставил на индивидуальный тотал «Ромы» больше 1,5 гола, потому что одного мяча для победы может и не хватить», — сказал Арустамян.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 7 февраля 2020
-
10:00
- 6 февраля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 февраля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 4 февраля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00