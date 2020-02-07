«Айнтрахт» — «Аугсбург»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Бундеслиги

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» — «Аугсбург».



Ставка: обе забьют за 1.55.



«Трудно выделить фаворита, так как это соседи по турнирной таблице. «Айнтрахт» проявляет себя как крепкий середняк, который мало кому уступает. Правда, нельзя сказать, что он набрал много очков, но тем не менее это крепкая команда. Интересная ситуация, что команда, которая идёт в середине таблицы, имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей (32:31). Этот показатель говорит о том, что «Айнтрахт» — сбалансированная команда, а «Аугсбург» в свою очередь забил больше «Айнтрахта», но и пропустил намного больше. Соперничество таких команд трудно прогнозируемо, да и в прошлом туре предстоящие соперники сыграли довольно успешно.



Мне кажется, что команды сыграют вничью, а если выделять фаворита, то это всё-таки «Айнтрахт», в домашней игре эта команда может одолеть любого соперника. Например, команда Ади Хюттера недавно смогла дома обыграть «Лейпциг» (2:0). Можно в этой игре рассчитывать на то, что обе команды забьют. И те, и другие хорошо действуют в атаке, и для них не имеет значения, играть дома или на выезде», — сказал Непомнящий.



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