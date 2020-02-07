«Алавес» – «Эйбар»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 23-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Алавес» – «Эйбар».



Ставка: ничья за 3.10.



«Интерес к матчу подогревает статус баскского дерби. Обе команды имеют равное количество очков – 24. Не сказать, что такой результат предел мечтаний, но от зоны вылета их отделяет шесть очков. Для них главное – не вернуться в Сегунду.



Я считаю, что «Эйбар» чуть выше уровнем: у них лучшая организация менеджмента и структура клуба. Есть классные игроки: Инуи, Энрих, Ореллана, они могут сделать разницу в игре этих команд.



«Алавес» тоже довольно неплохой коллектив, на острие атаки действует Хоселу – качественный нападающий, в этом розыгрыше он забил уже девять голов.



Гости выглядят чуть повыше классом, но фактор домашнего поля позволит хозяевам рассчитывать на очки», — сказал Гратакос.



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