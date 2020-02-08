Финляндия — Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч Еврохоккейтура

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Шведских хоккейных игр Финляндия — Чехия.



Ставка: победа Финляндии за 2.15.



«Финны с чехами начинали Шведские игры в ранге лидеров Еврохоккейтура. Но финны без проблем разобрались с российской сборной, тогда как чехи вполне ожидаемо споткнулись на хозяевах турнира. И теперь финская сборная не просто лидер, а лидер единоличный. Точно так же, как сборная России — единоличный аутсайдер и вообще занимается чем угодно, в том числе наигрыванием молодёжи, но не хоккеем.



У финнов с чехами интересные взаимоотношения. Несмотря на то что на чемпионатах мира финны в последнее время играют гораздо лучше чехов и вообще являются действующими чемпионами мира, но с финнами чехи там в общем и целом справляются, чего не скажешь о этапах Евротура, где финны свое отставание отыгрывают.



По той игре, что показали обе команды в своих первых матчах на Шведских играх, во встрече между ними можно ждать чего угодно, но только не большого количества заброшенных шайб. Оба соперника умеют обороняться, оба делают это с удовольствием, оба не любят без крайней нужны рисковать. А это означает, что финны по традиции чехов победят, причём сделают это в основное время. Но победа будет весьма низовой и с минимальным счётом».