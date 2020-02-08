«Фиорентина» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч итальянской Серии А
Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 23-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Фиорентина» — «Аталанта».
Ставка: результативная ничья за 4.50.
«Аталанта» продолжает быть сенсацией последних лет в европейском футболе: бергамаски готовятся к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов. «Фиорентину» лихорадит: проигрыш в прошлом туре в матче с «Ювентусом», до этого на выезде обыграли «Наполи». Всё непредсказуемо.
В данном случае, думаю, обе команды будут нацелены на атаку. Мой прогноз — результативная ничья. Риск, конечно, но оправданный, учитывая манеру игры этих клубов».
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