«Фиорентина» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч итальянской Серии А

Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 23-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Фиорентина» — «Аталанта».



Ставка: результативная ничья за 4.50.



«Аталанта» продолжает быть сенсацией последних лет в европейском футболе: бергамаски готовятся к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов. «Фиорентину» лихорадит: проигрыш в прошлом туре в матче с «Ювентусом», до этого на выезде обыграли «Наполи». Всё непредсказуемо.



В данном случае, думаю, обе команды будут нацелены на атаку. Мой прогноз — результативная ничья. Риск, конечно, но оправданный, учитывая манеру игры этих клубов».



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