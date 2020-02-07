«Анже» — «Лилль»: прогноз Эльвина Керимова на игру Лиги 1

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 24-го тура Лиги 1 сезона-2019/2020 «Анже» — «Лилль».



Ставка: Лоик Реми забьет за 3.33.



«Лилль в прошлом туре обыграл дома «Ренн» (1:0) — прямого конкурента в борьбе за 3-е место и путевку в ЛЧ. Единственный гол в дебюте матча забил Лоик Реми ударом из-за пределов штрафной. Во втором тайме экс-нападающий «Лиона» и «Марселя» мог оформить дубль, но обыграв защитника, он не попал в дальний угол.



На протяжении 68 минут, что Лоик находился на поле, он был одним из самых заметных игроков в атаке «Лилля». Реми вышел в старте в паре с Осимхеном — второй раз подряд команда Кристофа Гальтье играла по схеме 4-4-2 вместо привычных 4-2-3-1 с одиноким Осимхеном на острие. Хорошая форма ветерана Реми подтолкнула Гальтье к такому решению. 8 голов в последних 13 поединках (во всех турнирах) забил опытный центрфорвард.



Голевая серия Лоика началась на «Стэмфорд Бридж» в матче против его бывшей команды — «Челси» — в последнем туре группового этапа ЛЧ. Кстати, в прошлом сезоне Реми набрал форму тоже ближе к концу первого круга — все 7 голов в чемпионате он забил в период с декабря по май.



Во встрече с «Анже», я думаю, у Реми будут все шансы пополнить свой бомбардирский счет. Мой прогноз — гол Реми за 3.33», — сказал Керимов.



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