«Оскар-2020»: прогноз Джастина Чанга на победителя номинации «Лучший актёр»

Кинокритик LA Times Джастин Чанг дал прогноз на победителя номинации «Лучший актёр» на церемонии вручения премии «Оскар»-2020. Церемония пройдёт 9 февраля. В России церемонию в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Окко.
Ставка: победа Хоакина Феникса за 1.02.
«Джокер» — не тот фильм, за который я бы дал «Оскар», но не могу представить на этом месте кого-то другого. Вы захотите дать ему статуэтку только за то, чтобы Феникс произнёс ещё одну из тех самоуничижительных речей, которые мы уже услышали на церемониях вручения других премий», — сказал Чанг.
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Смотрите бесплатно прямую трансляцию «Оскара»-2020 — только в онлайн-кинотеатре Okko!
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