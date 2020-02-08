«Байер» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

Известный телекомментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 21-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Байер» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: «Байер» не проиграет за 1.75.



«Боруссия» дома и в гостях — это две абсолютно разные команды. Мне кажется, что в её матче с «Байером» нас ждёт веселое зрелище. Я уверен на восемьдесят процентов, что Дортмунд просто не выиграет.



Во-первых, «Байер» давно не отбирал очков у «шмелей». Во-вторых, в этом сезоне «Боруссия» умудрилась в гостях проиграть даже «Униону» из Берлина. Слабая игра на выезде — проблема любой команды Люсьена Фавра. На выезде они выглядят гораздо хуже, чем дома.



Взять последний гостевой матч Дортмунда в Бундеслиге с «Аугсбургом». Он складывался для «шмелей» ужасно, пока не вышел Эрлинг Холанд. Это совсем безрадостная картина.



Мне кажется, если ничего экстраординарного не произойдёт, «Боруссия» просто не выиграет этот матч. Эта встреча нужна и «Байеру». В случае победы над Дортмундом он может вклиниться в борьбу за чемпионство. Важно учитывать, что в этом же туре играют «Бавария» с «Лейпцигом». Кто-то из них точно потеряет очки, а может, это сделают и те и другие. Мой прогноз — «Байер» не проиграет».