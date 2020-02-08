«Спартак» — «Партизан»: прогноз Виктора Гусева на матч товарищеского турнира в Катаре

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка Матч Премьер в Катаре «Спартак» — «Партизан».



Ставка: победа «Спартака» за 2.14.



«В этом турнире любой команде важен каждый матч, но «Спартаку» особенно, ведь он строит новую команду. Тедеско старается представить нам что-то совершенно новое с точки зрения тактики и организации игры.



Мне кажется, в ходе Кубка «Спартак» должен набирать. По плану подготовки были только тренировки и отработки схемы, товарищеских матчей не было. Матчи идут один за другим, и, мне кается, команда должна набирать.



Как и думал, «Партизан» не справился с «Ростовом» и потерял очки. Это добавляет интриги матчу. «Партизан» хорош в защите, у себя в лиге мало пропускает. Есть очевидный бомбардир — Садик Умар, увидели его в первых матчах. Есть наши любимые Тошич, он очень хорош, и Натхо. Они определяют солидный уровень и класс команды.



«Спартаку» победа важна для осознания себя. Выиграть первое соревнование перед возобновлением сезона — хороший стимул для команды в ситуации «Спартака». Сыгранность, думаю, «Спартак» наберет как раз к этому матчу. Может быть, Ларссон появится, точно не будет Шюррле.



В матче «Спартак» — «Партизан» ставлю на победу «Спартака» с коэффициентом 2,14».



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