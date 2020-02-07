«Оскар»-2020: прогноз Джастина Чанга на победителя номинации «Лучший режиссёр»

Кинокритик LA Times Джастин Чанг дал прогноз на победителя номинации «Лучший режиссёр» на церемонии вручения премии «Оскар»-2020. Церемония пройдёт в ночь с 9 на 10 февраля. В России церемонию в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Окко.



Ставка: победа Сэма Мендеса за 1.20.



«Статистика — вещь упрямая, её нельзя просто взять и выбросить в окно. Гильдия режиссёров отдала свою премию Мендесу, поэтому, скорее всего, он выиграет и «Оскар-2020». Хотя я бы отдал свой голос за Пона Джун Хо», — заявил Чанг.



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