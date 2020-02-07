«Оскар»-2020: прогноз Кайла Бьюкенена на победителя номинации «Лучший фильм»

Актер и кинокритик Кайл Бьюкенен дал прогноз на победителя номинации «Лучший фильм» на церемонии вручения премии «Оскар»-2020. Церемония пройдет в ночь с 9 на 10 февраля. В России церемонию в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Окко.



Ставка: победа «1917» за 1.12.



«Я был бы плохим прогнозистом, если бы сказал, что «Оскар»-2020 выиграет не «1917». Военная драма режиссёра Сэма Мендеса получила награды Гильдий продюсеров и режиссёров, а также «Золотой глобус». Несмотря на дебют в конце прошлого года, «1917» идёт как раз в нужное время.



Но я до сих пор не могу избавиться от ощущения, что «Паразиты» могут сделать апсет, так же, как «Лунный свет» обошёл «Ла-Ла-Лэнд» всего три года назад. Я бы поставил на «1917», но уверен, что это будет гонка, в которой победитель и проигравший будут очень близки», — сказал Бьюкенен.



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