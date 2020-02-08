Швеция — Россия: прогноз Максима Лебедева на матч Еврохоккейтура 8 февраля

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Шведских хоккейных игр Швеция — Россия.



Ставка: ничья за 4.10.



«После откомандирования в главную сборную Валерия Брагина, появление в ней целой пятёрки из серебряной молодёжной сборной выглядело вполне логичным. И действительно, где ещё обкатывать молодежь? На Кубке Карьяла ещё непонятно, кого вообще обкатывать и кто «выстрелит» на молодёжном чемпионате мира. На Кубке Первого канала кровь из носу нужен результат, и тут точно не до молодёжи. На чешском этапе Евротура все уже будут мысленно на чемпионате мира и накатывать звенья для главного турнира сезона. То есть остаются Шведские игры, и вроде бы всё правильно.



Но с другой стороны, всё равно остаётся привкус подстеленной соломки. Все уже поняли, как сборная Кудашова начинает любой турнир (а начинает она отвратительно), а где мы и без этого находимся в таблице Евротура, все и так знают. Вот вам и хорошая отговорка: мол, накатывали молодёжь, чего с нас взять? Авось дрогнет рука российского болельщика, в которой зажаты вилы или топоры для нынешнего тренерского штаба. Конечно, если на чемпионате мира пролетим, то Кудашова уже ничто и никто не спасёт, но тут ещё до него, родимого, дожить нужно. И если сборная России раз за разом начинает так, что хоть святых выноси, то что-то надо изобретать. Вот и изобрели: Брагина и кучу молодёжи в первой сборной.



Кстати, те, кто смотрел трансляцию, наверняка обратили внимание, сколько раз комментаторы подчеркнули экспериментальный состав нашей сборной в контексте далёкого будущего. Но ведь у финнов точно такая же команда, которая забросила нам три шайбы за семь минут, после чего спокойно сыграла на удержание. А теперь нас ждут шведы, которые вообще-то хозяева турнира. С другой стороны, сборная Кудашова все три матча каждого этапа Евротура играет по нарастающей. Сомневаюсь, что нарастания хватит для победы, но вот для ничьей в основное время должно хватить. Потом шведы наберут второе очко, а нам опять расскажут про экспериментальную сборную. Фонбет в принципе любит ставки на ничьи, так что тут не прогадаешь».