«Байер» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Валерия Непомнящего на матч немецкой Бундеслиги

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 21-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Байер» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: победа «Боруссии» с нулевой форой за 1.59, тотал больше 2.5 мяча за 1.49.



«Обе команды находятся в хорошей форме, можно ждать любого результата. «Боруссия» сейчас громит всех, а «Байер» в последнее время улучшил свою игру. Однако всё равно «Боруссия» — фаворит и в нынешнем состоянии способна обыграть любую команду в чемпионате независимо от того, где проходит матч. У дортмундцев выше класс игроков, и за счёт этого у них будет преимущество.



От матча стоит ждать высокой результативности, команды забьют больше двух мячей, точно. В «Боруссии» сейчас регулярно забивает Эрлинг Холланд, он отлично проявляет себя в Бундеслиге. Видел его в составе Зальцбурга, и сразу показалось, что это феноменальный нападающий, а сейчас в составе «Боруссии» он это доказывает, забивая в каждом матче, причём в разном стиле: может сыграть на опережение, может оттереть соперника, хорошо выскакивает из-за спины, стоит отметить его голевое чутьё.



Конечно, «Боруссия» — фаворит, должна побеждать. С другой стороны, забивать в ворота дортмундцев сейчас нетрудно. «Боруссия» — бегущая команда, сильна в ответных быстрых атаках, но её можно ловить как раз на этом, и «Байер» способен это сделать. «Боруссии», чтобы бороться за чемпионство, нужно улучшить игру в обороне, иначе будет сложно конкурировать с другими претендентами на титул».